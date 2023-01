Motorista fica 9 horas na mão de sequestradores na BR-262

Um motorista de 56 anos, foi sequestrado na noite de ontem (8), por homens armados com pistolas e fuzis, na BR-263, em Ribas do Rio Pardo, a 96 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações da polícia, a vítima estava a caminho de Campo Grande para negociar um caminhão.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o motorista ficou mais de 9 horas em poder dos sequestradores. Em depoimento na delegacia, ele relatou que foi levado para uma plantação de eucalipto, onde esteve até o momento em que foi solto.

Ainda em depoimento, a vítima comentou ser São Paulo e por volta das 10h30 parou na rodovia para trocar pneu de sua caminhonete. Ele disse que deparou com um veículo Volkswagen Polo, passando por ele na rodovia e logo mais a frente, realizou o retorno, quando foi abordado.

Segundo informações do registro policial, dois homens desceram do veículo armados, anunciando o assalto. A vítima foi colocada dentro do carro e orientada a ficar abaixada no banco traseiro.

Durante a ação, um dos assaltantes levou a caminhonete em direção a Campo Grande. A vítima foi levada para uma plantação de eucalipto, onde ficou por aproximadamente 1 hora na mão dos sequestradores. O homem foi libertado após às 19h.

O caso foi registrado na delegacia local como roubo majorado. A Polícia Civil investigará o crime.

