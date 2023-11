Motorista encontra homem ferido a tiros caído nas margens da BR-262

Um motorista de uma empresa de coleta de resíduos encontrou na madrugada de hoje (09), um homem de 29 anos, ferido a tiros, nas margens da BR-262, em Campo Grande. A vítima foi levada para Santa Casa, onde se encontra em observação médica.

Conforme relatos do boletim de ocorrência, o motorista passava pelo km-348 por volta das 2h, quando deparou com a vítima caída nas margens da rodovia. Ele acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que levaram a vítima para a Santa Casa, onde se encontra em observação.

De acordo com informações dos médicos plantonistas, a vítima tinha duas perfurações na perna direita e outra na altura da coxa. Até o momento não se sabe sobre o seu estado de saúde.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), onde será investigado.

