Uma pessoa morreu e três ficaram feridos em colisão entre veículos na MS-276

Uma pessoa morreu em acidente entre um caminhão e dois veículos, na noite de ontem (08), na MS-276, em Anaurilândia, a 376 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações policiais, o acidente ocorreu devido a uma ultrapassagem indevida.

Conforme apurado pelo site Nova News, o acidente aconteceu por volta das 20h, quando uma caminhonete Hilux tentou fazer uma ultrapassagem, mas acabou deparando com um Voyage que vinha no sentido contrário, momento em que tentou voltar para a sua pista, mas acabou colidindo na traseira do caminhão.

Com o impacto da colisão, a caminhonete também atingiu o Voyage. Um dos ocupantes do veículo de passeio morreu e o outro foi encaminhado ao hospital. Os ocupantes da caminhonete também foram socorridos, mas estão bem de saúde.

O motorista do caminhão não teve ferimentos, recebeu os primeiros atendimentos, mas depois foi liberado. O trecho do acidente ficou interditado por algumas horas, para a retirada dos veículos envolvidos.

