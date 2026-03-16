Motorista embriagado é preso e celular furtado é recuperado em Sonora

Homem de 26 anos desobedeceu ordem de parada no último domingo (15) e quase colidiu com viatura

Um homem de 26 anos foi preso no último domingo (15) por embriaguez ao volante e acabou autuado também após a recuperação de um celular com registro de furto, em Sonora.

A equipe realizava patrulhamento pela Avenida Deputado Ulisses Guimarães quando percebeu um veículo sendo conduzido de forma imprudente, em zigue-zague, e que quase atingiu a viatura.

Foi dada ordem de parada, inicialmente ignorada pelo motorista. Após o acionamento dos sinais sonoros e luminosos, ele estacionou o carro.

Durante a abordagem, os policiais identificaram sinais de embriaguez. Na vistoria no veículo, foram encontrados dois aparelhos celulares e uma garrafa de bebida alcoólica.

Após checagem, foi constatado que um dos celulares possuía registro de furto. O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

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