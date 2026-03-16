Mais de 200 mil clientes da Energisa MS ainda podem negociar contas atrasadas até 1º de abril

Feirão Serasa Limpa Nome oferece descontos e pagamento via Pix com retirada imediata da negativação

Mais de 200 mil consumidores de energia em Mato Grosso do Sul têm dívidas em aberto com a Energisa Mato Grosso do Sul e podem negociar os débitos até o dia 1º de abril no Feirão Serasa Limpa Nome.

A ação faz parte da primeira edição de 2026 do mutirão nacional de renegociação de dívidas. No caso da concessionária de energia, a campanha é voltada a clientes com contas em atraso.

Durante o feirão, são oferecidos descontos e opções facilitadas de pagamento. Uma das modalidades disponíveis é a quitação via Pix, com retirada imediata da negativação do nome nos cadastros de proteção ao crédito.

As negociações podem ser feitas pelos canais digitais da Serasa ou presencialmente nas agências dos Correios, que participam da ação até o encerramento do prazo.

Segundo a empresa, as condições disponibilizadas no feirão são as mesmas ofertadas no site e no aplicativo da Serasa. A concessionária também orienta os consumidores a utilizarem apenas canais oficiais para evitar golpes.

O Feirão Serasa Limpa Nome começou em 23 de fevereiro e segue até 1º de abril.

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