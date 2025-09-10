Motorista embriagado com CNH vencida é preso com duas armas de fogo na BR-267

Polícia Rodivária Federal realizou a prisão do homem que informou ter comprado as armas no interior de MS

Na última quarta-feira (10), um motorista embriagado foi preso e duas armas de fogo foram apreendidas em Nova Alvorada do Sul.

No momento da abordagem. a PRF (Polícia Rodoviária Federal) fiscalizava A BR-267. O veículo, um VW/Gol foi abordado e na fiscalização, os policiais descobriram que o motorista estava com a CNH vencida e apresentava sinais de embriaguez. O homem realizou o teste do etilômetro, apresentando 0,79 mg/L como resultado.

Em vistoria ao veículo, a equipe também encontrou uma carabina calibre .38 e uma espingarda calibre .22, além de 60 munições. Segundo o motorista, as armas teriam sido compradas no interior do estado.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária em Nova Alvorada do Sul.

