Homem é preso por furto em residência no centro de Naviraí

Crime ocorreu durante a madrugada e bens avaliados em mais de R$ 65 mil foram subtraídos

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (9) suspeito de furtar uma residência no centro de Naviraí enquanto a proprietária, uma idosa de 65 anos, dormia. O crime aconteceu por volta das 4h30.

De acordo com a investigação, o suspeito arrombou uma janela de blindex na cozinha para ter acesso à casa e revirou diversos cômodos. Foram levados joias, relógios, correntes, perfumes, óculos, bijuterias e uma sacola de viagem, avaliados em aproximadamente R$ 65,5 mil.

A Polícia Civil iniciou as apurações e identificou o suspeito, que havia deixado o sistema prisional apenas um dia antes, em 8 de setembro, e estava com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Por volta das 14h, ele foi localizado em sua residência, confessou o crime e devolveu parte dos bens furtados.

Durante a abordagem, foram apreendidas também duas porções de crack, totalizando 4,6g, que o suspeito afirmou serem para consumo próprio. O restante dos objetos ainda não foi localizado.

O homem foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, onde a prisão em flagrante foi ratificada. A perícia técnica realizou os levantamentos no local do crime e as imagens das câmeras de segurança passarão por análise.

