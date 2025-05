Motorista embriagado com CNH suspensa é preso após atropelar irmãos em bicicleta elétrica e fugir em Brasilândia

Policiais civis da Delegacia de Brasilândia prenderam, na tarde desta terça-feira (14), um homem, de 47 anos, suspeito de provocar um grave acidente de trânsito no dia 2 de maio, às 17h55, no cruzamento das ruas Joana Vicente Leite e Luiz Barbosa, no bairro João Paulo, em Brasilândia, cidade distante 364 quilômetros até Campo Grande.

De acordo com as investigações, o condutor, que estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa e sob influência de álcool, desrespeitou a placa de “PARE” e colidiu com uma bicicleta elétrica ocupada por dois irmãos, de 16 e 18 anos. Após o impacto, ele fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Os jovens foram socorridos por uma ambulância e por familiares e encaminhados ao hospital local com escoriações nos membros inferiores e fortes dores abdominais, dorsais e costais. Exames de radiografia foram realizados para verificar possíveis fraturas, e ambos foram diagnosticados com lesões graves.

Durante a ação policial, o veículo envolvido, um VW Gol cinza, foi localizado e apreendido.

O suspeito responderá por diversos crimes previstos no CTB (Código de Trânsito Brasileiro), entre eles: lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob efeito de álcool, omissão de socorro, evasão do local do acidente e condução de veículo com CNH suspensa.

A Polícia Civil segue com as apurações para conclusão do inquérito.