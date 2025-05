Festival do Hambúrguer é incluído no calendário oficial de eventos do Estado

Decisão foi tomada durante sessão plenária realizada nessa quarta-feira

O Festival do Hambúrguer foi oficialmente incluído pelos deputados estaduais no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul, e será realizado anualmente na última semana de maio, em alusão ao Dia Mundial do Hambúrguer, comemorado no dia 28. A decisão foi tomada durante sessão plenária realizada nessa quarta-feira (14), na Assembleia Legislativa.

A PL 035/25 é de autoria do deputado Pedro Caravina (PSDB), que destaca o impulso econômico que o evento traz para a Capital. “É um evento que movimenta a economia, envolve comerciantes não só de Campo Grande como de todo Estado, já tem uma tradição, estando em sua terceira edição e todos os anos com grande participação da população”, disse durante a sessão.

O Festival é organizado pelo grupo Hamburgueiros do MS (Associação de Hamburguerias, Lanchonetes, Doguerias e Food Trucks) e reúne mais de 30 locais com hamburgueres artesanais, sobremesas e drinks, de 29 de maio a 1º de junho, na Cidade do Natal. Esse ano a festa é realizada pela segunda vez, após o grande sucesso da edição de fevereiro e agora ainda trará novidades e surpresas para todos os gostos.

O presidente da associação, Weslley Renovato, destacou que o evento havia ganhado força no fim de 2022, com a semana municipal do hambúrguer. “Campo Grande possui mais de duas mil lojas que trabalham com hambúrguer e emprega muita gente, desde os food trucks, até as hamburguerias gourmet. Esse festival tem movimentado a economia local, a Capital tem correspondido ao evento, sendo um dos de maior sucesso dentro da Cidade do Natal [Vila Morena]. No nosso primeiro ano, vendemos mais de um milhão de reais em três dias de evento, emprega mais de 500 pessoas de forma direta e indireta. A associação das hamburguerias vem fortalecendo cada vez mais em parceria com Sebrae, Governo e Prefeitura”, explicou ao jornal O Estado.

A proposta de inclusão no calendário estadual de eventos surgiu a partir da vontade de expandir o festival para outras cidades de Mato Grosso do Sul, segundo Renovato.

“Já manifestamos o interesse em levar o festival para o interior do Estado, para os principais polos como Dourados, Ponta Porã, Bonito, Três Lagoas, por exemplo. Como temos hamburguerias associadas a todo o Estado, já havia o pedido para o evento ir para outras localidades, e conseguimos o respaldo do deputado. Agora, o interior poderá ser contemplado com a possibilidade de um festival do hambúrguer no futuro”, comenta.

Por Carolina Rampi

