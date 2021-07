Motorista embriagado atinge motociclista na madrugada – Um homem de 42 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (24), em Campo Grande. Gilson Damazio dos Santos dirigia embriagado e colidiu em uma motocicleta. Ele foi embora sem prestar socorro à vítima de 31 anos, mas foi preso logo em seguida no bairro Santo Antônio.

Informações do Boletim de Ocorrência relatam que a motociclista atingida estava em uma Honda Biz parada em um semáforo na Avenida Júlio de Castilho. Neste momento o carro conduzido por Gilson bateu na traseira da moto.

Veja também: Homem morre em frente ao local de trabalho na Capital –Um homem identificado como Paulo Sérgio, de 51 anos, funcionário do Forte Atacadista – Moreninhas, morreu na manhã de hoje (24), ao ser atropelado na Avenida Gury Marques, em Campo Grande.

Segundo informações o autor do atropelamento fugiu do local, deixando pedaços do veículo no asfalto. O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã, por volta das 5h quando a vítima seguia para o trabalho. Amigos de Sérgio estavam em choque com a morte do amigo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi até o local, mas o homem morreu no local antes da chegada do socorro. O motorista que atropelou Sérgio está sendo procurado pela polícia.

(Com Itamar Buzzatta).

