Motorista é socorrido em estado grave na saída pra Três Lagoas

O Corpo de Bombeiros Militar foram acionados na tarde desta segunda-feira (17), para socorrer dois homens presos nas ferragens de um automóvel, do modelo saveiro, capotado em uma estrada a cerca de 20 quilômetros de Campo Grande, na saída pra Três Lagoas.

Segundo os socorristas, as vítimas são o condutor e o passageiro do veículo que saiu da BR-262 e entrou em uma estrada vicenal no sentido ao Assentamento Estrela, leste de Mato Grosso do Sul. No trajeto, o condutor andou 300 quilômetros e capotou o carro.

Equipes da ABR (Auto Bomba Rápido) e UR-128 (Unidade de Resgate) retiraram e establizaram as vítimas do capotamento. Portanto, o motorista do automóvel foi atendido em estado grave por uma viatura URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado), chamada para levá-lo até a Santa Casa de Campo Grande.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)