COVID adia remake da novela “Pantanal” e estreia agora só no fim de março

A estreia do remake da novela “Pantanal”, da TV Globo, mais uma vez terá que esperar. A emissora de televisão decidiu cancelar a estreia marcada para o dia 14 de março, atrasando em duas semanas o cronograma. Agora, a nova data prevista é que o folhetim seja lançado no dia 28 do mesmo mês.

Inclusive, a própria empresa não perdeu a oportunidade de criar memes e dar uma “engajada” com os fãs que aguardam ansiosamente pela nova produção. A original, escrita por Benedito Ruy Barbosa, teve seus 216 capítulos exibidos pela Rede Manchete no ano de 1990.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Remake Pantanal 🐆 (@remakepantanal)

Segundo a assessoria da TV Globo, contratempos no decorrer das filmagens resultaram no adiamento. “Houve contágios nos bastidores e as gravações tiveram que sofrer alterações”, escreveu em nota a emissora. Em resumo, a nova onda da pandemia alcançou o calendário das novelas das 21h, e “Pantanal” foi uma das atingidas.

Com isso, “Um Lugar ao Sol” será esticada – dos 107 episódios que terminariam no dia 11 de março, agora passam para 119. De acordo com o texto, “tudo será feito na edição, pois os cenários já foram desmontados e a equipe, desmobilizada. O elenco, inclusive, segue em outros projetos”, esclareceu a empresa.

Leia a nota na íntegra a seguir: