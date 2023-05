Motorista é preso transportando cocaína avaliada em R$ 1,2 milhão na BR-163

Um homem de 31 anos, foi preso, ontem (10), transportando 122 quilos de pasta base de cocaína em uma Volkswagen Amarok, na BR-163, em Amambai, a 356 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, a droga é avaliada em R$ 1,2 milhão.

O motorista foi abordado por policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) durante a Operação Horus. Ao ser questionado pelos agentes, o motorista apresentou nervosismo em suas respostas, o que levantou suspeitas.

O veículo foi revistado pelos policiais, quando depararam com 122 quilos de pasta base de cocaína sendo transportados em um fundo falso da caminhonete. Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado a delegacia.

