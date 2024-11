Motorista é preso pela PRF transportando 1 tonelada de maconha dentro de caminhão em Ivinhema

Na madrugada da última quinta-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.071 Kg de maconha em Ivinhema (MS).

Os policiais abordaram na BR-376, um caminhão M.Benz/Actros acoplado a um reboque. No compartimento de carga foram encontrados os fardos de maconha. O condutor disse ter recebido a droga em Dourados (MS) e a entregaria em Curitiba (PR).

O motorista foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária local, juntamente com o caminhão e a maconha.

