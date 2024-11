Condenado por homicídio é preso em Campo Grande

Na tarde da última quarta-feira (13), foi preso um homem condenado por homicídio, identificado como F.A.N. (37 anos).

O homem foi condenado por ter matado um homem em 2023. Segundo consta nos autos, o foragido respondeu processo por ter invadido a casa da vítima e a matado desferido contra ela golpes de barra de ferro.

A prisão foi realizada por investigadores da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR). O mandado de prisão foi expedido pela vara do Júri de Campo Grande

