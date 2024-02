Motorista é encontrado morto em cabine de carreta estacionada

Um motorista identificado como Vanderlei Roberto Reginatto, de 48 anos, residente em Dourados, foi encontrado sem vida no interior de uma carreta na tarde deste domingo (18). O veículo estava estacionado no pátio do Posto da Base, na saída para Campo Grande. De acordo com relatos preliminares de colegas de trabalho, Reginatto teria sido visto pela última vez na manhã de sábado, quando entrou na cabine da carreta para descansar. Ele foi descoberto apenas neste domingo, após outros motoristas notarem sua ausência.

Após o achado do corpo, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada, porém, ao chegar ao local, constatou-se que Reginatto já estava sem vida. As autoridades policiais, incluindo a Polícia Militar, a Polícia Civil e a perícia técnica, compareceram ao posto para conduzir as investigações de praxe. O caso está sendo tratado como homicídio, dado que a vítima apresentava um ferimento grave na cabeça.

O corpo do motorista foi removido da cabine da carreta e encaminhado para o Instituto Médico Odontológico Legal (Imol), onde será realizado um exame de necropsia para determinar a causa oficial da morte. Após os procedimentos legais, o corpo será liberado para os trâmites de sepultamento.

Com informações do site Dourados News.