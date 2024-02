Jovem morre afogado após tentar atravessar lago próximo ao Alphaville

Um jovem de 20 anos, identificado como Israel Rodrigo de Oliveira dos Santos, morreu na manhã deste domingo (18), após se afogar em um lago, próximo a região do condomínio Alphaville e de um shopping, na saída para Cuiabá, bairro Nova Lima. Essa não é a primeira morte por afogamento no local, que pode chegar a 15 metros de profundidade.

Conforme informações iniciais, Israel estava junto com mais três amigos, e teriam vindo do bairro Paraty, onde teriam saído do trabalho em uma conveniência. Os jovens pararam para nadar no lago após o serviço, e depois iriam para a casa de amigos para passar o dia.

Todos teriam cruzado o lago a nado em torno de três a quatro vezes. Entretanto, em uma das travessias, a vítima teria afundado e sumido na água. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Carlos Marcelo Alexandre da Silva, uma viatura passava perto do local quando foi abordada por um dos jovens, pedindo ajuda.

“O rapaz que morreu trabalhava em uma conveniência, havia trabalhado a noite inteira e saíram de lá diretamente para cá. Foi atravessar umas duas, três vezes, mas depois não conseguiu mais. Um dos rapazes que tentou socorrer ele, o conhecia a poucos dias inclusive”, relatou o tenente para o portal Nova Lima News. O jovem que tentou resgatar o colega disse que não conseguiu porque a vítima já estava em uma área muito profunda.

O resgate foi acionado por volta das 07h40 da manhã, e um equipe de mergulhadores foi designada para o local. O corpo foi achado a uma profundidade de aproximadamente 3 metros, segundo o tenente José Carlos Herculano. Ainda não é possível definir se o jovem consumiu bebida alcóolica antes de mergulhar.

Há mata fechada na região, mas o lago é de fácil acesso. A família de Israel já está no local.