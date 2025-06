Motorista derruba poste após colisão em cruzamento movimentado de Dourados

Um acidente na manhã deste sábado (28) causou susto e prejuízo na Avenida Marcelino Pires, uma das principais vias de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. Um motorista perdeu o controle do veículo após ser atingido por um carro modelo Voyage e acabou colidindo contra um poste de energia no cruzamento com a Rua Eulália Pires, no bairro Jardim Clímax.

Segundo as informações iniciais, o condutor seguia pela avenida no sentido Centro quando foi surpreendido pela travessia do Voyage, que teria invadido a via e provocado a colisão. Com o impacto, o carro foi lançado contra o poste, que caiu devido à força da batida.

O veículo teve a frente completamente destruída. O motorista sofreu ferimentos e bateu a cabeça no para-brisa. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado a um hospital da cidade.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e controlar o trânsito na região, que ficou parcialmente interditado. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica também foi chamada para realizar os reparos no poste danificado.

As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do Voyage nem se ele permaneceu no local.

