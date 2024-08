Chegada de 5G em 28 municípios vai impulsionar agronegócio e indústrias em MS

Economia digital pode ser ponto estratégico para elevar setores no Estado

Na terça-feira (30) a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) comunicou que vai liberar o sinal de internet 5G para mais 506 municípios. A partir da liberação, Mato Grosso do Sul incorpora o grupo de 19 estados que passam a ter todos as cidades com o serviço de 5G. A concessão das faixas não garante que as redes serão instaladas automaticamente, já que a medida passará a valer efetivamente no dia 5 de agosto, quando as operadoras que possuem lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar o licenciamento e a ativação do sinal. Mas, a medida certamente trará mudanças na prática, impulsionando ainda mais setores como a indústria e o agronegócio a partir da chamada economia digital.

Conforme avaliou o presidente-executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari, a adição do 5G em todos os municípios trará soluções para que as cidades sejam cada vez mais inteligentes, os carros autônomos e as cirurgias a distância efetivamente uma realidade. Ainda conforme Ferrari, um ponto essencial, é que como o Estado tem uma forte atuação no agronegócio e vem expandindo as atividades na indústria, é possível que os setores sejam impulsionados substancialmente.

“A nova tecnologia tem um potencial maior de transformar outros setores da economia como agronegócio e indústria. A união de velocidade ultrarrápida, tempo de resposta muito mais veloz e a capacidade de manter um número ainda maior de dispositivos conectados ao mesmo tempo já estão transformando setores econômicos, com indústrias usando a rede para controle de estoques, automação das plantas, entre outras soluções”, argumentou o presidente da Conexis.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, argumentou que a implantação do 5G está avançando a passos largos. “Estamos nos esforçando ao máximo para conseguir antecipar os prazos previstos no leilão. O sinal já está disponível em todas as capitais e a nossa missão é levá-lo até as pequenas cidades, para que toda a população brasileira para usufruir dos benefícios desse serviço”, afirmou.

Ainda conforme Ferrari, hoje cerca de 13 cidades do Mato Grosso do Sul já contam com o 5G ativo de forma comercial, o que revela que há mais cidades do que o previsto no edital do 5G, que determinava para julho de 2024, a instalação do 5G apenas nas capitais. “Isso mostra o compromisso das operadoras com a expansão da nova tecnologia e, também, com a ampliação da conectividade. O 5G já está sendo usado em soluções no agro e na indústria, aumentando a produtividade, ampliando a eficiência e reduzindo custos.

Na atualidade Mato Grosso do Sul conta com um total de 233 antenas. Em Campo Grande, o número de antenas chega a 196, sendo 88 da operadora Claro, 65 Tim e 43 da operadora Vivo. “O aumento desse tipo de aplicações nos diversos setores da economia permitirá ganhos econômicos que terão impacto para toda a população”, pontuou o presidente da Conexis.

Segundo informado pela assessoria de imprensa, a Claro é líder na tecnologia 5G em Mato Grosso do Sul com 54% de participação de mercado além de estar presente em dez cidades sul-mato-grossenses: Aquidauana, Bonito, Campo Grande, Coronel Sapucaia Mato Grosso do Sul, Corumbá, Dourados, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas. No Brasil, a Claro conta com o 5G+ em 248 cidades.

“As ativações de novas cidades seguem as determinações da Anatel e autoridades responsáveis e são realizadas de acordo com um planejamento estratégico, que leva em consideração o cenário mais adequado para a região e a possibilidade de ofertar a melhor experiência possível aos clientes. A Claro destaca a importância do estado de Mato Grosso do Sul e seguirá investindo na ampliação da sua rede 5G na região”, disse.

Já conforme informado pela Tim, atualmente quatro cidades de Mato Grosso do Sul recebe o sinal 5G. Neste mês a operadora implementou o sinal em Dourados e Três Lagoas.

Municípios que receberão a conexão 5G (tabela)

Alcinópolis

Amambai

Anaurilândia

Aparecida do Taboado

Aral Moreira

Bandeirantes

Bataguassu

Batayporã

Camapuã

Cassilândia

Coronel Sapucaia

Costa Rica

Coxim

Eldorado

Figueirão

Iguatemi

Japorã

Maracaju

Mundo Novo

Paranhos

Pedro Gomes

Rio Negro

Santa Rita do Pardo

São Gabriel do Oeste

Sete Quedas

Sidrolândia

Tacuru

Taquarussu

Cenário Nacional

O funcionamento do serviço depende do planejamento individual de cada operadora. O sinal chegará a 4.808 municípios de todo o Brasil, onde vivem 197 milhões de pessoas, equivalente a 92% da população do país.

A Anatel alerta que o 5G pode causar interferências no sinal de TV Aberta captado por antena parabólica, sendo necessárias adaptações para manter a qualidade da imagem. Para facilitar o acompanhamento pela sociedade, o Gaispi (Agência Nacional de Telecomunicações) disponibiliza painel de dados apresentando os municípios em que a faixa de 3,5 GHz já se encontra liberada e, também, o planejamento aprovado pelo Grupo para as próximas liberações.

Os municípios com a faixa já liberada, as cidades, os bairros e a quantidade de estações licenciadas do 5G standalone na faixa de 3,5 GHz, bem como os aparelhos celulares certificados para uso de 5G, podem ser consultados nos dashboards disponibilizados no painel de dados da Anatel.

Por Julisandy Ferreira