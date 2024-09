Motorista de caminhão fica gravemente ferido após colidir com carreta canavieira em Nova Andradina

Falta de visbilidade devido a poeira pode ter sido causa de acidente em estrada vicinal

Na manhã desta quinta-feira(26), um motorista ficou gravemente ferido após o caminhão que dirigia colidir com uma carreta canavieira na cidade de Nova Andradina. O homem não teve o nome e idade identificados.

O acidente ocorreu em uma estrada vicinal num canavial aos fundos da fazenda Viscaya. A suspeita é que poeira levantada por outro caminhão que seguia a frente do canavieiro tenha causado o impacto por causa da falta de visbilidade.

Ele ficou preso às ferragens da cabine do veículo, e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar e levado em, estado grave para o Hospital de Nova Andradina. Uma ambulância da usina Santa Helena também prestou socorro.

O motorista da canavieira não sofreu ferimentos. Os dois veículos ficaram danificados.

