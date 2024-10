Motorista de aplicativo é feito de refém e tem R$ 4,7 mil roubados em Campo Grande

Um motorista de aplicativo foi feito refém por criminosos na tarde dessa quarta-feira (30). O homem teve a quantia de R$ 4,7 mil roubada, e foi deixado em uma estrada do Bairro Moreninha, em Campo Grande.

Segundo relatos, o motorista, que dirige um Volkswagen Gol, foi chamado pelo aplicativo para fazer uma corrida do Bairro Los Angeles até o Rita Vieira. Quando chegou no local, dois homens embarcaram e pareciam simpáticos no início.

Durante o trajeto, colocaram um capuz na cabeça e anunciaram o assalto, apontando algum objeto na nuca da vítima. O motorista foi obrigado a fazer um Pix de R$ 3,5 mil.

Os bandidos pegaram ainda mais R$ 1,2 mil em dinheiro em uma mochila do motorista. Ao assumirem a direção, eles dirigiram até um rua deserta no final do bairro Moreninha 4, onde deixarem a vítima. Os criminosos fugiram com o carro logo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e achou o carro a poucos metros de onde a vítima foi deixada, abandonado em um terreno baldio.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.