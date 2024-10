Motorista aborda menina de 11 anos para mostrar o pênis em plena luz do dia na Capital; assista

Uma criança, de 11 anos, foi abordada por um homem seminu, que fez gestos obscenos e mostrou o pênis para a menina. O caso aconteceu no bairro Jardim das Cerejeiras, em Campo Grande, nessa quarta-feira (30). O momento foi registrado por uma câmera de segurança de uma mercearia.

Segundo informações, a menina voltava da escola quando o homem, que conduzia um Honda CRV, parou o veículo para mostrar as partes íntimas à ela. Diante da cena, a menina correu assustada em direção à esquina e o autor fugiu logo em seguida.

A filmagem deverá ser investigada pela polícia. Ainda não há informações e nem identificação do suspeito. Veja:

