Juvem fica preso nas ferragens após bater Audi em árvore na Avenida Fábio Zahran, em Campo Grande

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (11) na Avenida Fábio Zahran, em Campo Grande, e deixou um motorista de 20 anos preso nas ferragens após o carro que conduzia colidir violentamente contra uma árvore. O acidente aconteceu por volta das 7h30.

Segundo as primeiras informações preliminares, o jovem dirigia um veículo Audi em alta velocidade quando perdeu o controle da direção, subiu no canteiro central da via e bateu com força em uma árvore. O impacto da colisão foi tão intenso que o motor do carro foi arrancado e arremessado para o meio da pista.

O automóvel ficou com a parte dianteira completamente destruída, e o motorista, que estava sozinho no veículo, ficou preso entre as ferragens. Ele reclamava de fortes dores nas pernas e foi atendido no local por equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Após o resgate, o jovem foi retirado do veículo e encaminhado a uma unidade hospitalar. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado oficialmente. A dinâmica exata do acidente ainda será apurada pelas autoridades, mas a principal suspeita é de que o excesso de velocidade tenha contribuído para a perda de controle do veículo.

O caso deve ser registrado como acidente de trânsito com vítima, e a Polícia Civil investigará as circunstâncias que levaram à colisão. A avenida ficou parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência.

