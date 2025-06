Caminhoneiro é sequestrado e mantido em cárcere privado após roubo de caminhão em Ponta Porã

Um caminhoneiro de 24 anos foi sequestrado após ter o caminhão roubado neste último domingo (8), em Ponta Porã, cidade localizada a cerca de 346 quilômetros de Campo Grande. A vítima ficou em cárcere privado por aproximadamente 10 horas.

Segundo o relato à polícia, o jovem trafegava entre Dourados e Ponta Porã após realizar uma entrega, quando um veículo vermelho passou a fazer sinais de luz, como se indicasse algum problema.

Ao descer do caminhão para verificar o que estava acontecendo, o caminhoneiro foi surpreendido por um dos criminosos, que o abordou e ordenou que o acompanhasse. Durante o trajeto, o criminoso assumiu o volante do caminhão e colocou um capuz na cabeça da vítima, impossibilitando sua visão.

Após certo tempo em deslocamento, o caminhão foi parado e o caminhoneiro foi transferido para outro veículo. Ele foi levado até uma residência, onde permaneceu sob o poder dos sequestradores por mais de 10 horas, sendo libertado na manhã de segunda-feira (9).

Já em liberdade, o jovem procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Até o momento, o caminhão ainda não foi localizado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram