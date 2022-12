Motorista bêbado invade restaurante e finge ser sargento para polícia

A Policial Militar de Trânsito foi acionada, na madrugada desta quarta-feira (28), para atender o caso em que o motorista de um Chevrolet Corsa, chocou o carro no portão de um restaurante da Rua Piraputanga, região do Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais conversaram com autor para verificação de dados e documentos, foi quando as autoridades viram a possibilidade de o motorista estar sob influência de álcool. Questionado sobre a ingestão de bebida alcóolica, o jovem de 24 anos que invadiu o estabelecimento informou que não havia bebido.

Em seguida ele foi convidado a realizar o teste, onde o resultado foi de 0,62 mg/l. Ao ser informado do resultado do teste e que seria encaminhado para a delegacia, o rapaz informou que era Sargento do Exército Brasileiro, e que servia no CMO (Comando Militar do Oeste).

Sobre a carteira de identificação funcional, o jovem disse que não estava portando nenhum documento e, ao ser perguntado sobre seu comandante imediato no referido quartel, ele se enrolou e não foi capaz de responder.

Realizado contato com o COPOM e averiguação junto ao Exército Brasileiro, não foi confirmado a informação sobre o motorista ser Sargento do Exército Brasileiro. Por fim, ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário_ Centro e deve responder pelo crime de dirigir embriagado.