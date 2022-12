Jovens são encontrados mortos cinco dias depois de briga e sequestro

A Polícia Civil de Dourados, por meio dos policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) e do Corpo de Bombeiros se dirigiram na tarde desta quarta-feira (28), em uma mata onde foram encontrados os corpos de José da Silva Câmara, 23, e Caio Henrique de Oliveira, 21, em uma mata às margens da rodovia BR-463, sentido Dourados à Ponta Porã.

As vítimas moravam no bairro Estrela Porã, em Dourados, e estavam desaparecidos desde a última sexta-feira (23). De acordo com testemunhas, os jovens se envolveram em uma briga, onde agrediram um outro indivíduo.

Instantes depois, José e Caio foram vistos sendo colocados à força em um veículo antigo, tipo Chevrolet Monza, na última vez que foram vistos. Pelo menos dois suspeitos foram presos.

De acordo com Dourados Informa, existem suspeita de que os dois tenham sido vítimas do chamado “tribunal do crime” – julgamento com sentença de morte adotado por facções criminosas.

A polícia também apreendeu o Monza vinho usado no sequestro, celulares e um revólver com munições. Segundo testemunhas, os dois amigos foram obrigados por homens armados a entrarem no carro e depois disso não foram mais vistos.

Foto que circula em grupos de WhatsApp mostra os dois rapazes com as mãos amarradas e sentados no chão, possivelmente momentos antes de serem executados. Acesse também: Virada do ano terá shows regionais e queima de fogos na cidade do natal