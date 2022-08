Após se irritar no trânsito, motorista atira contra caminhoneiro e bala atinge porta do caminhão

Um caminhoneiro, de 27 anos, foi vítima de disparo de arma de fogo em Campo Grande, no Jardim Campo Alto. Ele tentou fazer uma conversão e acabou ‘irritando’ um motorista, que atirou contra o caminhão.

Conforme o boletim de ocorrência, o caminhoneiro seguia pela Avenida Cônsul Assaf Trad quando tentou fazer uma conversão para a direita. Ele pegou a pista do meio e percebeu que na pista da direita estava um Celta preto.

O homem então olhou pelo retrovisor e virou lentamente, esperando o Celta passar. No entanto, o motorista do veículo não teria gostado, realizando um disparo contra o caminhão. O tiro atingiu a porta do veículo.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil como disparo de arma de fogo.

