Motoentregadores brigam no trânsito da Capital

Na quinta-feira (29), três motoentregadores se envolveram em brigas no trânsito da Capital. O primeiro caso ocorreu de manhã na Avenida Ceará, quando o entregador Luiz Pena, de 22 anos, teve os pneus da moto furados por um condutor de um veículo Fiat Argo, após desentendimento.

Temendo ser atingido com o objeto cortante, o motociclista corre para um estabelecimento para se proteger. Confira o vídeo!

Já no período da tarde outro caso semelhante aconteceu na Avenida Eduardo Elias Zahan. Segundo informações dois motoentregadores trocaram chutes e socos. Até o momento não se sabe o que motivou a briga entre os dois condutores, que foi gravada por outras pessoas que passavam pelo local.

Neste caso não foi registrado Boletim de Ocorrência e os motoentregadores também não foram identificados.

