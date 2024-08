Homem é preso com cocaína avaliada em quase R$ 2,5 milhões

O prejuízo ao tráfico de drogas foi estimado em R$ 2.475.000,00

Nesta quinta-feira (19), a BPMRv ( Polícia Militar Rodoviária) apreenderam uma grande quantidade de drogas durante uma operação de rotina na MS-164, em Ponta-Porã. Os policiais interceptaram um veículo VW/Amarok que transportava 47,5 kg de cocaína e 5 kg de pasta base de cocaína.

Os policiais suspeitaram do comportamento do condutor que apresentou nervosismo ao ser questionado para onde estava viajando e ter afirmado, inicialmente, que iria ver os amigos em Ponta-Porã, mas depois mudou o depoimento alegando que iria até Paranaíba.

Após a realização de uma busca detalhada, os policiais encontraram alterações no assoalho do banco traseiro e na área próxima às rodas traseiras, onde foi descoberto um compartimento oculto. Dentro dele, estavam os tabletes de droga.

Diante a prova o condutor admitiu que sabia da existência de algo oculto no veículo, mas não sabia da existência das drogas. Além disso, ele também falou que receberia R$ 5 mil pelo transporte da carga até Campo Grande.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia local. O prejuízo ao tráfico de drogas foi estimado em R$ 2.475.000,00.

