Durante entrega, motoboy flagra idoso abusando sexualmente de neta de 8 anos na Capital

Na última sexta-feira (6), um idoso de 73 anos foi flagrado por um motoboy estuprando a neta de 8 anos em em Campo Grande. O idoso acabou sendo preso em flagrante pela polícia.

O motoentregador relatou a polícia que tinha ido fazer uma entrega na casa e quando chegou na frente do local viu o idoso com as calças abaixadas e a menina com as roupas abaixadas também dentro de um carro que estava com a porta aberta.

O idoso tentou arrumar as roupas assim que viu o motoentregador e a menina se escondeu dentro do veículo. Após isso, motoboy acionou a polícia.