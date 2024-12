Agesul anuncia licitações para melhorias em aeródromos de Inocência e Nova Andradina

A Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul) e a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) divulgaram dois editais de licitação para obras e projetos em aeródromos de Mato Grosso do Sul. Os avisos foram publicados no DOE (Diário Oficial) dessa sexta-feira (6), e contemplam os municípios de Inocência e Nova Andradina, com investimentos que somam mais de R$ 3,4 milhões.

O primeiro certame, identificado como concorrência eletrônica nº 036/2024, tem como objetivo a execução do sistema de sinalização noturna do aeródromo de Inocência. A obra tem valor estimado em R$ 3.138.037,95 e será realizada sob o regime de empreitada por preço unitário. O critério de julgamento será o menor preço, e a abertura das propostas está marcada para o dia 13 de janeiro de 2025, às 8h30 (horário local).

Já o segundo edital, concorrência eletrônica nº 037/2024, prevê a elaboração do projeto executivo de engenharia para a ampliação, restauração e o PBZPA (Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo) do aeródromo de Nova Andradina. O valor estimado é de R$ 308.459,70, com julgamento também pelo critério de menor preço. A abertura das propostas será no mesmo dia, às 14h (horário local), e a execução do projeto seguirá o regime de empreitada por preço global.

Ambas as licitações serão realizadas por meio do modo de disputa aberto, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021, que regula as contratações públicas. Os editais e seus anexos estão disponíveis nos sites da Agesul e do Portal Nacional de Contratações Públicas.

Os investimentos reforçam o compromisso do Governo do Estado com a modernização da infraestrutura aeroportuária e a segurança do transporte aéreo regional. A medida busca fortalecer a logística de transporte, além de fomentar o desenvolvimento econômico nas regiões beneficiadas.

As licitações serão conduzidas pela DLO (Diretoria de Licitação de Obras) da Agesul, sob a coordenação do agente de contratação designado pela Portaria AGESUL nº 177/2024. Para mais informações, os interessados devem acessar os canais oficiais ou entrar em contato diretamente com a agência.