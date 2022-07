Motociclista morre após desrespeitar sinalização e colidir contra veículo

Diego de Oliveira, de 34 anos, morreu na madrugada de hoje (14), após não respeitar a sinalização e colidir contra um automóvel, na Avenida Major Francisco Faustino, na região central de Paranaíba, cidade localizada a 408 quilômetros de Campo Grande.

Conforme divulgado pelo site MS Todo Dia, um veículo de modelo Pegeout 206, estava na preferencial quando Diego, que pilotava uma motocicleta Yamaha Factor, não respeitou o sinal e colidiu contra o automóvel.

De acordo com informações policiais, no local havia marcas de frenagem e diversos objetos da vítima espalhados pela via. Diego morreu no local.

O motorista do carro realizou o teste do bafômetro, em que foi constatado 0.03 miligramas, onde foi encaminhado para delegacia junto com o passageiro do veículo, que ficou ferido e teve escoriações na mão direita e hematoma na cabeça.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia local como homicídio culposo na direção veicular causado pela própria vítima.