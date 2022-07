Atacadista da Capital é notificado por vender diversos produtos vencidos

Após denúncia, esquipes do Procon Municipal foram até um supermercado atacadista em Campo grande e identificaram 37 produtos impróprios para o consumo sendo comercializados.

Entre os itens haviam 27 iogurtes vencidos no dia 18 de maio, 6 unidades de queijo cremoso com vencimento no dia 02 de junho, um iogurte de saquinhos vencido desde o dia 10 de junho, além de 3 unidades de queijo fora da validade e 48 produtos impróprios para o consumo.

Todos os produtos impróprios para o consumo foram descartados conforme estabelece o Art.56 II do CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Após ser autuada a empresa tem o prazo de 10 dias para apresentar a defesa na sede do Procon Municipal, localizado na Avenida Afonso Pena.

Serviço:

Para denunciar, o consumidor deve entrar em contato via telefone no 156 – digitar a opção 2. O telefone do Procon Municipal também fica a disposição no número 2020-1231.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.