Motociclista tem parte da perna amputada ao colidir contra poste

Um motociclista de 22 anos, teve parte da perna amputada na noite de ontem (2), após sofrer um acidente de trânsito, no Residencial Portal do Parque, em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encaminhada ao hospital, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Segundo informações do site Nova News, o condutor estava conduzindo a moto, quando ao fazer a rotatória, perdeu o controle da motocicleta, colidindo contra um poste de rede elétrica.

Devido a violência do impacto, o condutor teve parte da perna direita amputada, além de escoriações pelo corpo.

Equipes do Corpo de Bombeiros socorreram a vítima e o encaminharam até o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba. Até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

A Polícia Militar esteve no local dando suporte a ocorrência.

