Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você vai iniciar a semana com muita confiança e vontade de vencer. A Lua na Casa 10 revela seu lado mais ambicioso e indica que você vai usar todo seu potencial para conquistar seus objetivos. Seu empenho pode até render um aumento ou uma grana extra para o bolso. Pense com calma para aplicar bem o seu dinheiro. Cuidar da beleza e levantar sua autoestima também deve estar nos seus planos hoje, ainda mais se estiver interessada em alguém. Pode fazer contatos importantes nesta noite, seja para sua carreira ou seu coração. Faça planos com seu amor e lutem juntos pelos projetos em comum.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua na Casa do Conhecimento deve despertar em você muita curiosidade e vontade de aprender coisas novas. Ótimo momento para fazer um curso, um treinamento ou mesmo para pesquisar na internet assuntos que possam ajudá-la a se aperfeiçoar, melhorar seu currículo e abrir a sua mente. Bom dia, também, para assuntos de justiça e viagem. Quem trabalha com importação ou exportação pode fazer bons negócios hoje. À noite, pode conhecer gente interessante, fazer novas amizades ou até iniciar uma paquera. Na união, a sintonia com seu bem será deliciosa. Noite perfeita para conversar e namorar muito.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Este pode ser um ótimo momento para colocar em prática algumas mudanças que você planeja realizar há algum tempo. A Lua ajudará você a encarar os desafios como oportunidades e a se livrar de uma vez por todas de certas preocupações. O dia também pode ser bem positivo para as suas finanças, principalmente se mantiver o foco em seus objetivos, sem sonhar alto demais. Sua sensualidade está acentuada e promete esquentar o clima no campo sentimental. Você pode ter uma boa chance de conversar e se acertar com um ex-amor – deixe as mágoas para trás.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Procure se aliar aos colegas neste início de semana, pois as parcerias em geral recebem bons estímulos. Busque aliados para concretizar seus planos e some forças com quem confia para cumprir as metas mais rápido. Aposte, também, na troca de experiências com quem já chegou aonde você quer chegar. Namoro a distância ou romance com alguém conhecido terá todo apoio dos astros. Na paquera, valorize as afinidades e busque alguém que mostre, de cara, que combina com você. Quem já achou seu par vai sentir ainda mais firmeza na união. Valorize o diálogo e aproveite para esclarecer qualquer questão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Com a Lua na Casa do Trabalho, você vai iniciar a semana com ótima disposição para encarar as tarefas. Vai mostrar muita disciplina e responsabilidade nos compromissos de rotina e isso deve atrair ainda mais a atenção e a confiança de seus chefes. Pode até aparecer uma boa oportunidade de mudar de cargo e conquistar uma promoção. Reserve um tempo para cuidar da saúde e da beleza. Pode até investir numa mudança de hábitos que traga mais qualidade de vida. Na paquera, pessoas conhecidas terão mais chance de se aproximar. Na vida a dois, apoie seu amor e não deixe o ciúme atrapalhar.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Simpatia e bom papo ajudarão você a conseguir tudo que quiser. Lua e Mercúrio deixarão você mais extrovertida e indicam que você vai contagiar os outros com seu entusiasmo. A criatividade também será uma importante aliada e você ainda poderá contar com a sorte em tudo que fizer. Valorize a troca de ideias, principalmente com pessoas sábias e que tenham algo para ensinar. E não deixe de fazer uma fezinha. Na paixão, seu charme será irresistível. Há boas chances de iniciar um namoro e em clima de muito romantismo. Na união, pode contar com momentos de muito carinho, sedução e diálogo.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Este pode ser um bom dia para retomar um antigo projeto profissional. Você deve usar toda experiência que adquiriu até aqui para se destacar no trabalho e para conquistar a segurança que deseja. Quem trabalha em casa, com parentes ou em um negócio de família terá um dia bem produtivo. Bom astral também para quem planeja mudar de casa ou iniciar algum tipo de reforma no lar. No amor, há chance de reencontrar um(a) ex e descobrir que a química entre vocês continua forte. Converse e avalie se vale a pena tentar outra vez. No romance, busque privacidade, troque confidências e capriche na sedução.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua na Casa 3 aumenta o seu poder de comunicação e deve ajudar você a escolher as palavras certas em qualquer situação. Além de ter muita facilidade para expor suas ideias, você vai sentir uma facilidade maior para negociar e convencer as pessoas, o que promete beneficiar todos os setores da sua vida. Sucesso garantido no trabalho, principalmente para quem atua no comércio, ensino e atendimento ao público. Você fará boas parcerias e vai surpreender todo mundo com sua criatividade. Sinal verde para se declarar e pedir alguém em namoro ou casamento. A dois, estimule o diálogo e fale do futuro.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O céu anuncia uma fase bem favorável para o seu bolso. O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será um bom estímulo para você investir mais no trabalho, batalhar por um aumento ou buscar novas formas de engordar seus rendimentos. Você pode ter bons resultados num negócio envolvendo imóveis ou bens de família. À noite, seu lar será seu porto seguro: relaxe em boa companhia. No amor, vai sentir uma vontade maior de viver uma relação segura e duradoura. Pode se envolver com alguém do trabalho ou que já conhece. Busque mais estabilidade na união, faça planos com seu amor e lutem juntos.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua em Capricórnio realça toda ambição e perseverança do seu signo. No trabalho, você vai querer provar o seu valor e usará todo seu talento para garantir seu lugar ao sol. Também contará com muita sorte e criatividade, além de surpreender chefes e colegas com doses extras de carisma e entusiasmo. Um charme discreto deve ajudá-la a se aproximar de alguém interessante e jovial. Deixe o papo rolar, converse sobre os interesses que vocês têm em comum e a paquera vai evoluir naturalmente. Bons papos também devem animar a vida a dois. Você vai descobrir ainda mais afinidades com seu amor.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Cautela e discrição serão bons aliados do seu signo hoje. No trabalho, além de guardar seus projetos a sete chaves, você pode buscar um cantinho tranquilo e isolado para cumprir suas tarefas, longe de conversas e agitação. Ótimo astral para quem trabalha em casa ou com parentes. Ou para quem desempenha funções que contribuem para que os outros tenham uma vida melhor. Há boas chances de quitar uma dívida e se livrar de uma preocupação. A dois, invista na cumplicidade.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua convida você a trabalhar em equipe e a investir na troca de ideias para encontrar soluções criativas para as tarefas. Você poderá contar com amigos e colegas para tudo que precisar e ainda pode ouvir boas dicas sobre seus projetos para o futuro. Não tenha receio de inovar: é importante estar antenada com novas tendências e tecnologias. Você terá ótima popularidade com amigos e facilidade para se enturmar com gente nova. Numa dessas, também pode conhecer gente interessante e investir em novas paqueras. Fase de boa sintonia, muito diálogo e forte companheirismo no romance.

