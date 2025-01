Sesau amplia vacinação contra dengue, em meio a provavél aumento de casos em 2025

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) recebeu na semana passada o reforço de doses da vacina contra a dengue, enviadas pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) de Mato Grosso do Sul e com isso, ampliou o acesso para pessoas com idade entre 6 a 16 anos. A vacinação ocorrerá até o dia 20 de janeiro, aproveitando o período de férias, e, a partir de segunda-feira (13), será realizada em sete unidades de saúde para garantir maior acesso à vacina.

A mudança acontece logo após o Ministério da Saúde ter confirmado que monitora o Mato Grosso do Sul com a possibilidade do Estado ter um aumento significativo da doença em 2025. Até o momento, Mato Grosso do Sul registrou 112 casos prováveis de dengue. Também se espera maior incidência no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, São Paulo e Paraná, que serão acompanhados de perto.

No dia 9 de janeiro, o Ministério da Saúde instalou o COE (Centro de Operações de Emergência em Saúde) para Dengue e outras Arboviroses. O COE será responsável pelo planejamento de ações para antecipar o período sazonal da dengue, adequar as redes de saúde, prevenir casos e mortes e reforçar as medidas preventivas. Além disso, o centro vai coordenar as respostas a situações críticas em constante diálogo com estados, municípios, pesquisadores, instituições científicas e outros ministérios.

As vacinas estarão disponíveis nas seguintes unidades:

• USF 26 de Agosto

• USF Coronel Antonino

• USF Tiradentes

• USF Noroeste

• USF Silvia Regina

• USF Dona Neta

• USF Portal Caiobá

É importante que os moradores das áreas atendidas compareçam às unidades de saúde a partir de segunda-feira (13), levando documento de identidade para facilitar o processo de imunização.

Por Michelly Perez

