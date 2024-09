Motociclista morre ao colidir com carro no Portal do Caiobá, em Campo Grande

Micheli Bernardo de Oliveira, de aproximadamente 30 anos, morreu na noite de quinta-feira (19) em um grave acidente de trânsito na região do Bairro Portal do Caiobá, em Campo Grande. Ela conduzia uma motocicleta, que colidiu com um veículo de passeio, na Rua Cachoeira do Campo com a Avenida Nasri Siufi, por volta das 18h.

Conforme as informações preliminares, a condutora do carro seguia no sentido bairro/centro e, no momento do acidente, realizou uma conversão à esquerda para acessar a Rua Cachoeira do Campo. Câmeras de segurança registraram o momento em que a motocicleta pilotada por Micheli, foi atingida pelo carro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram que um Micheli já não apresentava mais sinais vitais. O Batalhão de Trânsito (BPMTran), também esteve no local.

A área do acidente foi isolada para que a perícia pudesse ser realizada, enquanto o corpo de Micheli foi encaminhado aos serviços funerários.

O acidente chocou moradores da região, e a Polícia Civil continua as investigações para apurar as circunstâncias que levaram ao acidente.

