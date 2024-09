Motociclista é preso após atropelar guarda civil e tentar fugir de abordagem em Campo Grande

Um motociclista de 30 anos foi preso na noite de quinta-feira (19) após tentar fugir de uma abordagem da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e atropelar um agente no Bairro Universitário, em Campo Grande. O homem, que estava acompanhado de uma mulher na garupa, foi detido após cair da moto durante a fuga.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da GCM realizava rondas nas proximidades de uma escola, na Rua Conde do Pinhal, quando avistou o motociclista trafegando com o farol apagado e executando manobras perigosas na via. Os guardas deram ordem para que o condutor parasse o veículo, mas ele desobedeceu e acelerou a moto, atropelando um dos guardas.

A mulher que estava na garupa informou às autoridades que pediu várias vezes para que o condutor parasse a motocicleta, mas ele ignorou os pedidos. Após o atropelamento, ambos caíram no chão, e o motociclista foi imediatamente algemado pela equipe da GCM.

O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) foi acionado e, durante a verificação, constatou que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O guarda civil atropelado sofreu ferimentos leves nas pernas e mãos, enquanto o casal também teve escoriações pelo corpo.

ainda conforme o boletim de ocorrência, todos os envolvidos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Universitário para atendimento médico. Após serem liberados, o motociclista foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o caso foi registrado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais