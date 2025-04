Motociclista morre após colisão e atropelamento por ônibus no em Campo Grande

No fim da tarde de terça-feira (29), um grave acidente vitimou Rafael Piaser Barbosa, de 27 anos, na Rua Joaquim Murtinho. Ele trabalhava como motoentregador e estava em horário de serviço quando perdeu o controle da motocicleta, caiu na pista e foi atropelado por um ônibus do transporte coletivo.

Conforme o registro policial, o acidente aconteceu entre as ruas José Antônio e 13 de Junho, na região central da Capital. De acordo com informações apuradas, Rafael seguia em direção à Avenida Ricardo Brandão, quando colidiu na traseira de um Honda HR-V, próximo ao batalhão da 14ª Companhia de Polícia do Exército. Com o impacto, ele foi lançado para a pista contrária, sendo atingido por um ônibus Mercedes-Benz do Consórcio Guaicurus, que trafegava no sentido oposto e não conseguiu frear a tempo.

Uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial registrou o momento do acidente. As imagens mostram o instante exato em que Rafael, que conduzia uma moto Honda CG de placa RWD5D45, bate na traseira do carro e cai no asfalto antes de ser atropelado.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local e tentaram reanimar o motociclista por vários minutos. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos. Rafael morava no bairro Ramez Tebet e a motocicleta foi posteriormente liberada para o proprietário da farmácia onde ele trabalhava.

A tragédia deixou familiares abalados, que estiveram no local e confirmaram que Rafael cumpria seu expediente no momento do acidente. A quadra onde tudo aconteceu precisou ser interditada, com o trânsito sendo desviado pelas ruas Sete de Setembro e 15 de Novembro. Militares do Exército e a Polícia Militar atuaram no controle do tráfego e na sinalização da área.

O caso foi registrado como colisão traseira seguida de queda com atropelamento e morte. As circunstâncias do acidente devem ser investigadas pelas autoridades competentes.

