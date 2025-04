Funsat oferece 1.616 vagas nesta quarta-feira (30)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho), oferece um total de 1.616 vagas nesta quarta-feira (30). Os recrutamentos de 166 atividades diferentes foram anunciados por 188 empresas de Campo Grande.

Entre as vagas estão seleções de: açougueiro (26 postos), apontador de obras (2 postos), analista de Marketing (2 postos), apontador de obras (2 postos), atendente de padaria (21 postos), auxiliar de limpeza (102 postos), barbeiro (3 postos), capataz para Agronegócio de Pecuária (1 posto), carpinteiro (10 postos), cozinheiro de restaurante (2 postos), desenhista projetista de Construção Civil (1 posto), faturista (1 posto), motorista de caminhão (4 postos), operador de processo de produção (100 postos), pedreiro (25 postos), além de três vagas para serralheiro.

Entre os 1.152 anúncios de perfil aberto, que não exigem experiência para contratar, a Fundação aponta oito destaques. Lista que engloba procuras por ajudante de açougueiro (3 postos), ajudante de eletricista (1 posto), auxiliar administrativo (2 postos), auxiliar de linha de produção (49 postos), frentista (4 postos), operador de caixa (154 postos), repositor em supermercados (195 postos), e ainda quatro vagas para vendedor interno.

Já com prioridade ao público PCD (Pessoa com Deficiência), o órgão apresenta seis oportunidades, de cinco funções: assistente administrativo (1), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (1), e uma vaga da modalidade para vendedor interno.

Informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800, ou em visita na Funsat, localizada à Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O horário de atendimento funciona das 7h às 17h, sem intervalo para horário de almoço.

Por Prefeitura de Campo Grande

