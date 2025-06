Na manhã deste sábado (14), um moticlista de 28 anos morreu após colidir contra um poste no bairro Jardim Itália, em Campo Grande.

A colisão foi no cruzamento da Rua Diva Lemos Albertini com Benjamin Chadid. O homem foi socorrido em estado gravíssimo e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, mas faleceu no local.