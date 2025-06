Celebração marca os 158 anos da Retomada de Corumbá com solenidade cívico-militar

Na manhã da última sexta-feira, 13 de junho, uma cerimônia cívico-militar realizado no Jardim da Independência, marcou a celebração dos 158 anos da Retomada de Corumbá. A solenidade reuniu autoridades civis e militares, além de estudantes da Rede Municipal de Ensino.

Participaram do evento o prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel; a vice-prefeita, Bia Cavassa; o comandante da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, general de brigada José Fernandes Carneiro dos Santos Filho; o comandante do 6º Distrito Naval, contra-almirante Alexandre Amendoeira Nunes; e o presidente da Câmara Municipal, vereador Ubiratan Canhete de Campos Filho (Bira).

A solenidade contou com o hasteamento da bandeira do Brasil, ao som do Hino Nacional, executado pela banda do 17º Batalhão de Fronteira. Em seguida, foi depositada uma coroa de flores aos pés da estátua do marechal Antônio Maria Coelho, herói da Retomada de 1867.

Em discurso que encerrou a cerimônia, o prefeito Dr. Gabriel ressaltou a importância da data como símbolo da resistência e da bravura do povo local. “Este dia representa um marco indelével da bravura, da resiliência e do amor incondicional que o povo corumbaense dedica à sua terra”, afirmou.

O chefe do Executivo municipal destacou ainda que a Retomada não foi apenas uma vitória militar, mas “a manifestação da alma pantaneira que se recusou a ser subjugada”, e cuja coragem reconquistou a liberdade e a identidade do povo de Corumbá.

A Retomada de Corumbá ocorreu em 13 de junho de 1867, durante a Guerra do Paraguai, quando tropas brasileiras, lideradas por Antônio Maria Coelho, reconquistaram a cidade que havia sido ocupada por forças paraguaias desde 1865. A data é feriado municipal, instituído pela Lei nº 985, de 1987.

História da Retomada

O dia 13 de junho marca a retirada das tropas paraguaias que ocupavam a região de Corumbá, na então província de Mato Grosso, em função da guerra contra o Paraguai. Em janeiro de 1865, Corumbá e o Forte de Coimbra foram militarmente tomados por tropas paraguaias lideradas pelos coronéis Vicente Barrios e Izidoro Resquín. A missão previa a tomada do Forte de Coimbra, das vilas de Albuquerque e de Corumbá.

Em 1867, o presidente da província de Mato Grosso, Couto Magalhães, decidiu pela retomada do território para o Império Brasileiro e iniciou os preparativos militares, elaborando a estratégia das operações, que ficou sob o comando do então tenente-coronel Antônio Maria Coelho. No dia 15 de maio de 1867, teve início a ação militar para a Retomada de Corumbá, com a partida das tropas do Porto de Cuiabá, que acamparam nas proximidades de Corumbá às 18 horas do dia 12 de junho.

Já na madrugada do dia 13, a tropa tomou rumo norte, caminhando pelas margens do rio Paraguai. Depois de 25 quilômetros de marcha, os soldados pararam já perto da vila de Corumbá, para observação e planejamento tático de seus comandantes.

Às 14 horas, começaram os ataques em pontos distintos, que duraram até as 18 horas. As tropas brasileiras perderam, ao todo, nove homens, entre os quais o tenente Manoel de Pinho e o capitão Cunha e Cruz. Outros 27 homens ficaram feridos. Foram aprisionados 27 paraguaios, do total de uma tropa de 200 homens que havia se instalado em Corumbá. Com informações do site Portal Mato Grosso.

Com informações da Prefeitura de Corumbá.