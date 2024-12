Motociclista fica gravemente ferida após colisão com carro em Anastácio

Na noite da última quinta-feira, (19), uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou a jovem que conduzia a moto gravemente ferida na cidade de Anastácio.

O acidente ocorreu por volta das 19h30 no cruzamento da Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Aziz Scaff. O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi até o local onde jovem de 21 anos foi encontrada caída no chão em decúbito dorsal.

De acordo com o site A princesinha News, a mulher estava consciente, orientada e utilizando o capacete de segurança. Ela teve lesões como um trauma nos arcos costais do lado esquerdo, escoriações abrasivas no braço esquerdo e no joelho direito.

Ela foi levada para o Pronto-Socorro de Anastácio

Já o motorista do carro, um homem de 28 anos não teve ferimentos. Ainda não foi divulgada o que causou o acidente. A polícia ainda realiza investigações.