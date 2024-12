Polícia apreende mais de meia tonelada de cocaína em Ponta Porã

Na tarde de ontem (19), a PMR (Polícia Militar Rodoviária) apreendeu 551,9 kg de cocaína na MS-164, em Ponta Porã, depois de receber uma denúncia anônima.

A equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), estava fazendo um patrulhamento na rodovia quando receberam a informação de que um veículo Citroen/C3 estaria transportando drogas.

Os policiais avistaram o carro e viram um casal de passageiros fugir para o interior de um depósito. O motorista do veículo, ao perceber a presença dos agentes, tentou fugir em direção ao Paraguai, mas não conseguiu.

Ao entrarem no depósito, os policiais encontraram a carga de cocaína, que estava dividida em vários pacotes. O valor estimado da droga apreendida é de R$ 41.392.500,00.

Já os suspeitos, um homem, de 39 anos, e uma mulher, de 29, foram detidos. Eles informaram que são de Avaré (SP) e que haviam sido contratados para embalar e transportar a droga, mas não sabiam o destino final.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram