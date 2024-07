Motociclista fica em estado grave após acidente com caminhão em Ponta Porã

Um motoentregador, identificado como Alexandre Lima Fernandes, de 24 anos, ficou em estado gravíssimo na noite dessa terça-feira (2), depois de atingir a traseira de um caminhão na Avenida Brasil, em Ponta Porã, a 334 km de Campo Grande.

Segundo informações preliminares, a vítima colidiu na traseira do veículo que estava estacionado no canteiro da pista.

Devido ao forte impacto, o estado de saúde do homem é grave. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ainda no local do acidente.

Com auxílio da PM, a área foi isolada e após a estabilização, Alexandre foi encaminhado com urgência para o Hospital Regional e deu entrada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde permanece internado.

