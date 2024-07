Concurso do Imasul divulga resultados e convocações para próximas etapas

As Secretarias de Estado de Administração e de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia E Inovação (SAD e Semadesc) publicaram os editais com resultados definitivos das provas escritas e convocações dos candidatos aprovados no concursos público do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). As informações estão no Diário Oficial Eletrônico n. 11.541, desta terça-feira (2).

Nos cargos de nível médio, o Edital n. 10/2024 traz o resultado definitivo da Prova Escrita Objetiva e o Edital n. 11/2024 convoca os candidatos que se autodeclararam negros, indígenas ou pessoa com deficiência no ato da inscrição no Concurso Público, e que foram considerados aprovados na Prova Escrita Objetiva, para realizarem os procedimentos de validação das autodeclarações apresentadas, por meio da entrevista de verificação e da apresentação de documentos.

Já nos cargos de nível superior, a publicação traz o Edital n. 10/2024 com o resultado definitivo da Prova Escrita Objetiva; Edital n. 11/2024 que convoca os candidatos que se autodeclararam negros, indígenas ou pessoa com deficiência no ato da inscrição no Concurso Público e Edital n. 12/2024, o qual convoca os candidatos para a Prova de Títulos.

Os candidatos que impetraram recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva poderão consultar a resposta por meio do link “Consultar Resposta do Recurso Contra o Resultado da Prova Objetiva – Preliminar”, que estará disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br por 10 (dez) dias, a contar da data de publicação do edital.

Os candidatos interessados em participarem da Prova de Títulos deverão preencher o “Formulário de Cadastro de Títulos” disponível no endereço eletrônico www.avalia. org.br, no período das 10h do dia 02/07/2024 até as 23h do dia 09/07/2024, observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Para conhecer todas as informações e etapas referentes aos editais do IMASUL, os interessados devem acessar o edital completo publicado no Diário Oficial Eletrônico n. 11.541, de 2 de Julho de 2024, a partir da página 215, ou no site.

