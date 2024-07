Sul-mato-grossense Mariana Yassuda embarca para o Pan-Americano de Xadrez

Depois de ser campeã brasileira, a Sul-mato-grossense Mariana Yassuda, de 14 anos, embarcou nesse sábado (13), para o Pan-Americano de Xadrez, em Orlando, na Flórida, que vai ser disputado de 15 a 19 de julho.

Os confrontos foram definidos em congresso técnico nesse domingo (14). Acompanhada da mãe Renata Yassuda e do técnico Matheus Garcett, a enxadrista passou por São Paulo e Panamá até desembarcar na Flórida.

Em maio, Mariana se consagrou campeã brasileira de xadrez Sub-14 no ritmo clássico (1h30 para cada jogador), em Natal (RN). A jovem também alcançou um feito inédito no estado, o título de Mestre Nacional.

Com os resultados ela garantiu a vaga para o Campeonato Mundial e Pan-Americano por categorias. A jovem já tinha conquistado o título de vice-campeã brasileira no ritmo rápido (15 minutos para cada jogador).

Com informações do ge

