Motociclista é preso em flagrante por dirigir embriagado e sem CNH em Campo Grande

Na madrugada de hoje (17), um motociclista, de 42 anos, foi preso após ser flagrado realizando manobras perigosas no bairro Planalto em Campo Grande.

De acordo com informções, os policiais receberam uma denúncia de que havia um motociclista fazendo zigue zague no bairro. Ao se dirigirem até o local, tentaram abordar o homem que fugiu, mas foi encontrado em uma lanchonete, na Avenida Afonso Pena.

O suspeito estava com a documentação da motocicleta modelo CBX, de cor prata atrasada e teve o veículo recolhido e encaminhado para o pátio de uma empresa terceirizada do Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Já o condutor foi preso por dirigir embriagado após o teste de bafômetro resultar em 0,98 mg/l, além de conduzir o veículo sem CNH.

