Idoso morre após acidente com máquina cortadora de madeira, em Aral Moreira

Um idoso de 69 anos morreu na quinta-feira (19) em um acidente trágico ocorrido em uma fazenda de Aral Moreira, a 397 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi atingida por um pedaço de tronco que se desprendeu de uma máquina cortadora, resultando em ferimentos fatais.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o idoso estava no galpão da fazenda manuseando uma máquina cortadora para cortar um tronco virgem. O equipamento travou durante o processo e, após alguns minutos, voltou a funcionar repentinamente. Nesse momento, um pedaço de madeira escapou e atingiu o pescoço da vítima, que caiu imediatamente no chão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar ao local, a equipe constatou que o idoso já não apresentava sinais vitais. O local foi isolado, e a Polícia Civil, juntamente com a perícia, foi chamada para realizar os procedimentos de investigação. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã para exames complementares.

O caso foi registrado na delegacia de Aral Moreira como “morte a esclarecer”, e as autoridades seguem apurando os detalhes do incidente.

