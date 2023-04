Motociclista é encontrado morto próximo a rotatória da BR 463

O motociclista, Isaias Barros Ferreira, 47 anos, morreu neste domingo (2), na rotatória da BR 463 em Dourados na ligação para Ponta Porã em um suposto acidente.

Segundo os bombeiros o corpo da vítima foi encontrado na manhã deste domingo, e acreditam que o grave acidente que jogou o motociclista para fora da pista teria ocorrido na madrugada, porque o motor da moto estava frio.

Os policiais da PRF investigam o caso e acreditam que possa ter ocorrido durante uma ultrapassagem.

Foto: Sidnei Bronca

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.